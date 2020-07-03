В Дятькове подрядчик начал капремонт на улице Орджоникидзе

В Дятьковском районе начался капитальный ремонт улицы Орджоникидзе райцентра. Об этом сообщило во вторник местное СМИ «Пламя труда».

Подрядчику предстоит заасфальтировать участок дорожного полотна длиной 2,23 км. На капремонт улицы Орджоникидзе областной и местный бюджеты выделяют более 20,24 млн рублей.

В этом году в городе уже капитально отремонтировали дороги на улицах Московской за счет нацпроекта по созданию качественных и безопасных автомобильных дорог и Дмитрия Ульянова за счет региональной дорожной программы.

Ведется также обустройство съездов. А благоустройство остановок общественного транспорта на Московской улице и площади у отделения Россельхозбанка должно завершиться до 1 сентября.