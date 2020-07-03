Суд обязал власти Трубчевска оснастить площадь 1000-летия города видеонаблюдением

В Трубчевске суд удовлетворил в полном объеме иск прокурора города к районной администрации с требованием обязать ее оснастить системой видеонаблюдения площадь 1000-летия Трубчевска. Об этом сообщила во вторник областная прокуратура.

Теперь надзорное ведомство взяло на контроль исполнение городскими властями решения суда.

Ранее прокутатура района во время проверки выявила, что установленная на популярной у жителей райцентра площади система видеонаблюдения неисправна, а это нарушает право граждан на безопасность.