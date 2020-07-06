На Флотской улице Брянска сфотографировали дикую утку с выводком

Участник сообщаства «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал снимок утиного семейства — дикой утки с птенцами, переходящими проезжую часть, и автомобиля, который остановился, чтобы их пропустить.

Автор написал, что снимок сделан на Флотской улице в Брянске и назвал запечатленную сцену милотой.

Комментаторы возражают ему, что милотой это было бы на МКАДе. А в Брянске —обычное дело.