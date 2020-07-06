Брянцы жалуются в соцсети на новостройку в Брянском переулке

Анонимный участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонакте пожаловался в соцсети на ситуацию с высотным недостроем по Брянскому переулку, 65-67.

«Полиция не приезжает, дети бегают по краям здания, кричат. Вечером собирается человек 15 и пьют пиво», — написал он.

Большинство комментаторов считают, что автору нечего делать и предлагают ему вспомнить собственное детство, в котором наверняка хватало безрассудных и порицаемых обществом поступков. Некоторые требуют что-то предпринять, пока никто не сорвался и не разбился.

Один из участников дискуссии советует сообщить о происходящем в админстративно-техническую инспекцию. Ведь если на объекте не ведутся строительные работы, застройщик обязан его законсервировать и обеспечить охрану.