На Брянщине прошел град размером с голубиное яйцо

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в среду опубликовал видеоролик о граде, обрушившемся на Брянщину накануне. В кадре видно, как водитель автомобиля подбирает с земли и демонстрирует градины размером с голубиное яйцо.

Автор ролика пишет, что видео снято в Карачевском районе. Комментаторы добавляют, что аналогичное явление наблюдалось в Выгоничах и Навле.

Один из участников сетует, что градом побило теплицу и находящиеся в ней растения, а автомобиль успели накрыть, иначе тоже не избежать бы вмятин.