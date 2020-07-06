Брянчанка пожаловалась на шумную компанию, устроившую ночные посиделки в шезлонгах

Участница сообщества «Подслушано Брянск» пожаловавлась в соцсети на компанию неизвестных, устроивших бурные посиделки под ее окнами. По словам женщины, в районе двух часов ночи в одном из дворов по Киевской улице у остановки общественного транспорта «Школа №51» неизвестная компания разложила шезлонги и расслаблялась под громкую музыку из автомобилей.

«Свиньи, которым плевать на других людей. В домах и стар и млад спать легли, а этим плевать. Единственный способ решить вопрос - вызвать полицию», — поддержал автора публикации один из участников дискуссии.

Некоторые комментаторы предлагают выйти и разобраться с нарушителями тишины своими силами.