Украина возобновила пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Брянщиной
В украинских пунктах пропуска Сеньковка и Бачевск (с российской стороны Новые Юрковичи и Троебортное соответственно) возобновилось пешеходное сообшение. Об этом сообщил в среду региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине со ссылкой на региональное Пограничное управление ФСБ.
Свои пункты пропуска для пересекающих границу пешим порядком в обоих направлениях украинская сторона открыла со вторника.
Ранее в условиях пандимии коронавируса Украина закрыла пешеходное движение через свои пункты пропуска на границе с РФ. Как сообщают украинские СМИ, ситуацией немедленно воспользовались местные таксисты, которые наладили бизнес по перевозке пешеходов через украинские пункты пропуска на нейтральную полосу. В частности, дорога от Харькова до Москвы через украинский пункт пропуска Гоптовка на границе Харьковской и Белгородской областей с учетом их цен на услугу по перевозу «за шлагбаум» обходилась в суммы от 8 тысяч гривен (24 тыс. рублей) на человека в одну сторону. В популярном у украинцев мессенджере Вайбер есть группа, где рекламируются чартерные поездки между Киевом и Москвой через Брянскую область. Украинские микроавтобусы доставляли людей на нейтральную полосу за Бачевском, далее они пешком пересекали границу РФ в Троебортном, а за пунктом пропуска их подбирал уже российский микроавтобус. Следующие из РФ на территорию Украины садились в украинский микроавтобус на нейтральной полосе и следовали в Киев. Цена такой поездки составляет 100 долларов с человека в одну сторону. До пандемии поездка между Киевом и Москвой стоила в среднем 2-3 тысячи рублей с человека в одну сторону.
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