В Брянске бродячие собаки оккупировали детскую песочницу
Участниц сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети сделанную с балкона или через окно фотографию бездомных собак, которые разлеглись в песочнице посреди двора.\
«Сделали детям песочницу», — сокрушается он.
Комментаторы обратили внимание, что песочница закрывающаяся — в ней предусмотрены створки, которые можно опустить после того, как все дети закончили играть, и тем самым блокировать доступ животным. Некоторые предлагают автору жаловаться президенту — это будет эффективнее, чем разместить фотографию в соцсети.
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