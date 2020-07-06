В Брянске бродячие собаки оккупировали детскую песочницу

Участниц сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети сделанную с балкона или через окно фотографию бездомных собак, которые разлеглись в песочнице посреди двора.\

«Сделали детям песочницу», — сокрушается он.

Комментаторы обратили внимание, что песочница закрывающаяся — в ней предусмотрены створки, которые можно опустить после того, как все дети закончили играть, и тем самым блокировать доступ животным. Некоторые предлагают автору жаловаться президенту — это будет эффективнее, чем разместить фотографию в соцсети.

Ранее мы сообщали, что следователи задержали по подозрению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей председателя комитета ЖКХ брянской мэрии. Чиновник является фигурантом дела о гибели трех жительниц Брянска от собачьих укусов.