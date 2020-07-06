В центре Брянска мужчина раздает прохожим ромашки

В сообществе «Типичный Брянск» опубликовали фотографию мужчины в костюме супергероя, который в центре Брянска раздает прохожим девушкам и женщинам ромашки.

«В центре Брянска кто-то ромашки раздает», — написал автор публикации.

Комментаторы предположили, что это может быть акция в честь Дня любви, семьи и верности, который в России последние 10 лет отмечается как раз сегодня, 8 июля. Некоторые покритиковали организаторов за неудачно выбранный цветок, потому что ромашка ни любовь, ни верность не символизирует. Однако большинство идею одобряют.

«Его зовут Красавчик, и он Красава», — пишет один из участников дискуссии.