Продавец отказалась отпустить брянцу мороженое «Радуга»

Житель Брянска рассказал РИА Стрела о курьезе, который приключился с ним на днях.

По пути в аптеку он захотел освежиться и зашел в магазин по дороге купить стаканчик мороженого. На свою беду он попросил продать ему продукт под брендом «Радуга», что вызвало у продавца неадекватную реакцию.

По словам несостоявшегося покупателя, та откоментировала его просьбу: «Да вы что, с ума посходили из-за этой "Радуги"». А затем дала взглядом понять, что ему лучше покинуть магазин побыстрее, а мороженое ему никто не продаст.

Ранее экс-сенатор от Брянщины Екатерина Лахова усмотрела в названии «Радуга» бренда мороженого подмосковного производителя «Чистая линия» признаки ЛГБТ-пропаганды и обратилась к президенту с просьбой проверить название продукции на сей предмет. По мнению Лаховой, радуга — это символ, равнозначный свастике.