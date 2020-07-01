Продавец отказалась отпустить брянцу мороженое «Радуга»
Житель Брянска рассказал РИА Стрела о курьезе, который приключился с ним на днях.
По пути в аптеку он захотел освежиться и зашел в магазин по дороге купить стаканчик мороженого. На свою беду он попросил продать ему продукт под брендом «Радуга», что вызвало у продавца неадекватную реакцию.
По словам несостоявшегося покупателя, та откоментировала его просьбу: «Да вы что, с ума посходили из-за этой "Радуги"». А затем дала взглядом понять, что ему лучше покинуть магазин побыстрее, а мороженое ему никто не продаст.
Ранее экс-сенатор от Брянщины Екатерина Лахова усмотрела в названии «Радуга» бренда мороженого подмосковного производителя «Чистая линия» признаки ЛГБТ-пропаганды и обратилась к президенту с просьбой проверить название продукции на сей предмет. По мнению Лаховой, радуга — это символ, равнозначный свастике.
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