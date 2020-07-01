Под Брянском прокуратура заставила администрацию села поставить на баланс бесхозную ЛЭП
В Брянском районе администрации сельского поселения пришлось по решению суда взять на баланс ЛЭП на территорию закрытого дачного товарищества.
При проверке жалоб на качество электроснабжения районная прокуратура нашла ничейную ЛЭП длиной 5 км, которая вела на территорию расформированного в 2009 году дачного товарищества.
Представление с требованием взять находку на баланс глава ближайшего сельского поселения проигнорировал. Тогда прокуратура обратилась в суд, и тот удовлетворил исковые требования.
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