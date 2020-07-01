В Гордеевском районе прокуратура заставила власти поселка разработать противопожарный паспорт

Прокуратура Гордеевского района во время проверки примыкающих к лесам населенных пунктов на предмет готовности к лесным пожарам выявила, что в поселке Мирный администрация не разработала и не согласовала, как положено по закону, паспорт пожарной безопасности. Хотя должна была подготовить этот документ еще до начала пожароопасного периода.

Из-за отсутствия паспорта прокуратура не имела возможности оценить должным образом готовность поселка и его властей к возможным лесным пожарам.

После прездставления в адрес главы поселковой администрации недостающий документ был изготовлен, а сотрудник, который отвечает за своевременную его подготовку, получил взыскание.