Брянских садистов заблокировали в Ютубе

Видеосервис Ютуб забанил канал брянских стриммеров-садистов, которые выкладывали туда ролики своих издевательств над брянцем 33 лет Валентином, страдающим алкоголизмом и психическими расстройствами.

Сервис сообщает подписчикам канала, что тот заблокирован за многократные и серьезные нарушения правил сервиса в части угроз, оскорблений и издевательств.

Видеоблогеры регулярно выкладывали на Ютуб ролики, в которых издевались над Валентином: обливали холодной водой и помоями, били, разбивали о него сырые яйца. А чтобы Валентин шел с ними на контакт, угощали его спиртным.