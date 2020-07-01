Брянских садистов заблокировали в Ютубе
Видеосервис Ютуб забанил канал брянских стриммеров-садистов, которые выкладывали туда ролики своих издевательств над брянцем 33 лет Валентином, страдающим алкоголизмом и психическими расстройствами.
Сервис сообщает подписчикам канала, что тот заблокирован за многократные и серьезные нарушения правил сервиса в части угроз, оскорблений и издевательств.
Видеоблогеры регулярно выкладывали на Ютуб ролики, в которых издевались над Валентином: обливали холодной водой и помоями, били, разбивали о него сырые яйца. А чтобы Валентин шел с ними на контакт, угощали его спиртным.
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