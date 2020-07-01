Региональный оператор по обращению с ТКО расширяет географию вывоза отходов
С 1 июля мусор стали забирать еще из двух населенных пунктов Брянской области, где до этого вывоз не осуществлялся. Так, на днях реформа чистоты пришла в поселок Евтиховский Орлинского сельского поселения Выгоничского района и в поселок Новый Свет Нетьинского сельского поселения Брянского района. В этом месяце спецтехника начнет вывозить мусор еще из нескольких населенных пунктов.
— Региональный оператор готов оказывать услугу по сбору отходов жителям всех сел и деревень области, но, к сожалению, не всегда есть такая возможность. Основная проблема – отсутствие твердого дорожного покрытия, по которому мусоровоз мог бы проезжать не только в сухую погоду, но и в снежную, и дождливую. Сейчас ситуация со строительством дорог в нашем регионе меняется в лучшую сторону. Поэтому мы надеемся, что скоро все администрации районов области внесут места сбора отходов своих населенных пунктов в территориальную схему, а мы, в свою очередь, согласовав с ними график вывоза, направим туда мусоровозы транспортных компаний-перевозчиков, — рассказала заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.
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