В реконстурированном Майском парке начала проседать тротуарная плитка

Участник сообщества «Made in Bryansk» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фото просевшей тротуарной плитки в Майском парке.

«Вот уже начала проваливаться плитка в обновленном Майском парке в Бежице... С момента реконструкции прошло полгода!», — написал он.

Один из комментаторов отмечает, что недавно тоже был в парке и ничего подобного не заметил, и просит уточнить, в какой части парка сделан снимок.

Участники дискуссии констатируют, что с такими ливнями подобные проблемы неудивительны, хотя все зависит от покрытия. И отмечают, что парк после реконструкции на гарантии у подрядчика и тот должен устранить недостатки за свой счет.