В Навле появились первые контейнеры для раздельного сбора отходов

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает вводить систему раздельного сбора отходов в районных центрах. Сегодня сетчатые накопители для вторсырья установили на 12 контейнерных площадках поселка Навля. На очереди - Локоть, Комаричи и город Севск.

Напоминаем, что в районах области вводится дуальная система сбора отходов – это общий контейнер для ТКО и сетчатый, куда нужно складывать макулатуру и пластик.

— Одна из главных задач федеральной реформы чистоты – научить жителей нашей страны разделять отходы, не выбрасывать в мусорное ведро то, что можно переработать: макулатуру, картон, пластиковые бутылки от напитков и бытовой химии и другое вторсырье. Разделяя отходы и отправляя на вторичную переработку, например, картонную упаковку от приобретенной техники или школьные тетради, мы спасаем леса от вырубки. Пластиковые бутылки, которые жители выбросят в специальный контейнер, точно не будут захоронены на полигоне, а значит, не будут загрязнять почву, нанося вред окружающей среде и нам с вами. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области призывает всех принимать активное участие в федеральном проекте по сохранению природных ресурсов и разделять отходы. Сегодня пока не так много регионов в нашей стране, которые, заботясь об экологической ситуации и здоровье своих жителей, установили на контейнерных площадках специальные накопители для сбора вторсырья. Наша область по реализации проекта раздельного сбора занимает лидирующие позиции. И дело не только в том, что регоператор устанавливает специальные контейнеры, теперь уже и в районах области, но и в положительном, правильном отношении жителей к раздельному сбору отходов. Спасибо брянцам, которые своими простыми действиями берегут окружающую среду и заботятся о здоровье не только себя, своих близких, но и будущих поколений, — прокомментировал установку новых контейнеров генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.