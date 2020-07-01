Подрядчик благоустроил треть сквера «Литий»

Мэр Брянска Александр Макаров побывал в благоустраиваемом сквере «Литий». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

По состоянию на пятницу практически на трети сквера завершены все работы, включая благоустройство. Строители успели высадить в новые клумбы цветы и засеять газон на подготовленном участке. Чуть позже будут возвращены на место старые деревья, которые пока пришлось пересадить.

Через сквер организована транзитная дорожка, которая позволяет брянцам переходить улицу в привычном месте.

Построена подземная насосная станция для фонтана, рабочие готовят чаши, для двух из них уже сделали бетонное основание. Одновременна укладывается тротуарная плитка, которая уже вымощена на 45%.

Рядом со сквером отремонтируют дорогу и обустроят для нее систему водоотведения.

Во время состоявшегося на объекте совещания мэр поручил профильным службам и райадминистрациям проработать вопрос благоустройства территории, прилегающей к детскому саду, который открылся в прошлом году в районе завода «Литий» на Новозыбковской улице.