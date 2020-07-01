Подрядчик благоустроил треть сквера «Литий»
Мэр Брянска Александр Макаров побывал в благоустраиваемом сквере «Литий». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии областного центра.
По состоянию на пятницу практически на трети сквера завершены все работы, включая благоустройство. Строители успели высадить в новые клумбы цветы и засеять газон на подготовленном участке. Чуть позже будут возвращены на место старые деревья, которые пока пришлось пересадить.
Через сквер организована транзитная дорожка, которая позволяет брянцам переходить улицу в привычном месте.
Построена подземная насосная станция для фонтана, рабочие готовят чаши, для двух из них уже сделали бетонное основание. Одновременна укладывается тротуарная плитка, которая уже вымощена на 45%.
Рядом со сквером отремонтируют дорогу и обустроят для нее систему водоотведения.
Во время состоявшегося на объекте совещания мэр поручил профильным службам и райадминистрациям проработать вопрос благоустройства территории, прилегающей к детскому саду, который открылся в прошлом году в районе завода «Литий» на Новозыбковской улице.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.
На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
8 июля 2020 года состоялся третий Форум по цифровой трансформации, который уже традиционно проходит в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Главная тема — «Цифровой рецепт восстановления экономики». Из-за текущей ситуации мероприятие прошло в онлайн-формате. Организаторы форума — комитет РСПП по цифровой экономике и «Ростелеком».
С 10 по 20 июля в Брянском регионе Московской железной дороги в местах массового несанкционированного прохода через пути пройдут рейды безопасности совместно с представителями правоохранительных органов. Целью рейдов является предупреждение транспортных происшествий, особенно среди несовершеннолетних, в зоне движения поездов.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.