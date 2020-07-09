Брянская инстаблогерша Тася погуляла с собакой в купальнике
Брянская скандально известная инстаблогерша Тася выкинула очередной фортель. На сей раз она вышла на прогулку с собакой облаченная в купальный костюм.
Комментаторы фото девушки во время прогулки, опубликованного в группе «Подслушано Брянск», пишут, что она выполнила очередное задание пользователя Инстаграма.
Один из участков возмутился, что блогерше делают рекламу такими перепостами, в то время как она, по его мнению, только трясет задом на публике, причем делать этого не умеет, и получается некрасиво. Другие высказывают пожелания, что было больше толку, если бы она вышла на прогулку голая.
Ранее Тася отличилась тем, что прокатилась на крыше автомобиля, за что ГИБДД оштрафовала водителя на 2 тысячи рублей, разбила телевизор в кафе, облила прохожего колой, выгуляла на поводке у Кургана Бессмертия мужчину в БДСМ-облачении. Одно мз заданий, которые сама Тася дала другим блогерам, было разбить яйцо об голову прохожего. После того, как блогерша выполнила задание Таси, пострадавший пытался ее поймать, но за девушку вступился сопровождавший ее парень, и, по словам Таси, дело закончилось дракой.
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