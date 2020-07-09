Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянская инстаблогерша Тася погуляла с собакой в купальнике

Опубликовано Сегодня, 11:51

Брянская скандально известная инстаблогерша Тася выкинула очередной фортель. На сей раз она вышла на прогулку с собакой облаченная в купальный костюм. 

Комментаторы фото девушки во время прогулки, опубликованного в группе «Подслушано Брянск», пишут, что она выполнила очередное задание пользователя Инстаграма. 

Один из участков возмутился, что блогерше делают рекламу такими перепостами, в то время как она, по его мнению, только трясет задом на публике, причем делать этого не умеет, и получается некрасиво. Другие высказывают пожелания, что было больше толку, если бы она вышла на прогулку голая.

Ранее Тася отличилась тем, что прокатилась на крыше автомобиля, за что ГИБДД оштрафовала водителя на 2 тысячи рублей, разбила телевизор в кафе, облила прохожего колой, выгуляла на поводке у Кургана Бессмертия мужчину в БДСМ-облачении. Одно мз заданий, которые сама Тася дала другим блогерам, было разбить яйцо об голову прохожего. После того, как блогерша выполнила задание Таси, пострадавший пытался ее поймать, но за девушку вступился сопровождавший ее парень, и, по словам Таси, дело закончилось дракой.

Фото
 1830
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске блогерша разбила яйцо об голову прохожего
  • Брянская блогерша Тася в очередной раз отличилась
  • Брянская инстаблогерша проехалась по двору на крыше автомобиля
  • Брянская блогерша Тася разбила телевизор в кафе
  • Брянец в соцсетях ответил блогерше на БДСМ-видео
    • Новости регионов
    Смолянка подозревается в сбыте фальшивых денег
    12:41:03 11-07-2020
    В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
    Смолянин спас соседа из пожара
    12:30:16 11-07-2020
    Возгорание произошло на улице Марины Расковой в Смоленске.
    Число заболевших коронавирусом смолян превысило 5 тысяч человек
    12:18:18 11-07-2020
    Число выздоровевших приближается у 3 тысячам.
    Работающие смоляне старше 65 лет смогут вновь уйти на больничный
    14:58:00 10-07-2020
    На больничном можно оставаться до 20 июля.
    Смолянка подозревается в убийстве сожителя
    13:29:08 10-07-2020
    Трагедия произошла на улице Автозаводская в Смоленске.
    Рейды безопасности пройдут на железной дороге в Смоленской области с 10 июля
    12:53:36 10-07-2020
    С 10 по 20 июля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдут рейды безопасности с целью предупреждения транспортных происшествий, особенно среди несовершеннолетних, в зоне движения поездов.
    Лента новостей
    Сегодня, 13:33
    Министр сельского хозяйства побывал в яблоневом саду БГАТУ
    Сегодня, 11:59
    В многоэтажке на улице Крахмалева случился пожар
    Сегодня, 11:51
    Брянская инстаблогерша Тася погуляла с собакой в купальнике
    Сегодня, 11:39
    На Брянщине выздоровели от коронавируса 72 человека
    Вчера, 19:30
    Пенсионер из Клинцов проведет 8 лет в колонии за убийство
    Вчера, 18:30
    Подрядчик подошел ко второму этапу строительства дамбы между Фокинкой и Володаркой
    Вчера, 16:41
    Дорога в Старый аэропорт по Советской улице готова почти на 80%
    Вчера, 16:26
    Подрядчик благоустроил треть сквера «Литий»
    Вчера, 16:00
    Министр Дмитрий Патрушев поблагодарил губернатора за организацию Дня поля
    Вчера, 15:37
    Глава Минсельхоза высоко оценил темпы роста производства на Брянщине
    Вчера, 15:35
    Дятьково может остаться без воды и канализации
    Вчера, 15:15
    На Брянщину не пропустили белорусские яблоки и клубнику
    Вчера, 14:56
    В Стародубе получил семь лет водитель, сбивший школьницу
    Вчера, 14:26
    Россельхознадзор одобрил отгрузку в Саудовскую Аравию 90 тонн брянской говядины
    Вчера, 13:49
    В ВОЗ не исключают возврата ограничений на Брянщине
    Вчера, 13:26
    Начальника бюро внешних закупок 192 завода будут судить за «откаты»
    Вчера, 12:52
    В Брянске открылась выставка #СПАСИБОМЕДИКАМ
    Вчера, 12:16
    Строители Литейного моста обещают поставить все опоры до конца июля
    Вчера, 11:36
    В Навле появились первые контейнеры для раздельного сбора отходов
    Вчера, 11:20
    За сутки на Брянщине выздоровели от коронавируса вдвое больше, чем подтвердилось новых заражений
    Вчера, 10:48
    Памятник Ленину с привокзальной площади отправили на реставрацию
    Вчера, 10:31
    В реконстурированном Майском парке начала проседать тротуарная плитка
    Вчера, 09:44
    В Брянске осудили за мошенничество адвоката из Санкт-Петербурга
    Вчера, 09:01
    Министр сельского хозяйства РФ побывал на «Брянском льне»
    Вчера, 08:19
    Приемной матери девочки Иры из Флотского переулка инкриминируют три статьи УК РФ
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:54
    «Мираторг» представил новые направления производства на «Всероссийском дне поля» в Брянской области
    Вчера, 15:41
    Рейды безопасности пройдут на железной дороге в Брянской области с 10 июля
    Вчера, 12:28
    Более 10 тысяч потребителей в Брянской области рисковали остаться без света из-за долгов
    9-07-2020, 16:25
    «БрянскЭлектро» устранило последствия разгула стихии
    9-07-2020, 11:22
    Железнодорожники призывают брянцев соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Продавец отказалась отпустить брянцу мороженое «Радуга»
    Общество О главном
    Сироту из Флотского переулка перевели из больницы в дом ребенка
    Общество О главном
    Всероссийский день поля на Брянщине впервые пройдет в формате 3D
    Общество О главном
    В ВОЗ не исключают возврата ограничений на Брянщине
    Новости Общество
    Украина возобновила пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Брянщиной
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.

    В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    «Цифровой рецепт восстановления экономики»: РСПП и «Ростелеком» провели онлайн-форум с лидерами российской экономики

    8 июля 2020 года состоялся третий Форум по цифровой трансформации, который уже традиционно проходит в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Главная тема — «Цифровой рецепт восстановления экономики». Из-за текущей ситуации мероприятие прошло в онлайн-формате. Организаторы форума — комитет РСПП по цифровой экономике и «Ростелеком».
    РЖД новости
    Рейды безопасности пройдут на железной дороге в Брянской области с 10 июля

    Рейды безопасности пройдут на железной дороге в Брянской области с 10 июляС 10 по 20 июля в Брянском регионе Московской железной дороги в местах массового несанкционированного прохода через пути пройдут рейды безопасности  совместно с представителями правоохранительных органов. Целью рейдов является предупреждение транспортных происшествий, особенно среди несовершеннолетних, в зоне движения поездов.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов

    Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.