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Сотрудники ГУ МЧС установили пожарные извещатели многодетным семьям в Фокино и Дятьковском районе

Опубликовано Сегодня, 11:01

Сотрудники регионального ГУ МЧС установили пожарные извещатели в домах и квартирах, где живут многодетные и малообеспеченные семьи, в Дятьковском районе и городе Фокино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Извещатель реагирует на дым на ранней стадии его образования и предупреждает о возможном пожаре.

После установки приборов спасатели рассказывают хозяевам жилья, как их правильно содержать и эксплуатировать, и напоминают основные правила пожарной безопасности.

Извещатели устанавливают совместно с региональым департаментом семьи, социальной и демографической политики в рамках программы «Социальная и демографическая политика Брянской области».

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