В Брянске засняли и выложили в соцсеть объятия на спортплощадке

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опуликовал там снятый с балкона видеоролик, который запечатлил молодую пару во время жарких объятий при свете дня на спротивной площадке во дворе дома по улице Камозина.

«Срамота. Прямо на спортивной площадке тискаются», — написал он.

В кадре видно, как молодая пара обнимается и целуется, лежа на травмобезоасном покрытии. При этом оба участника детства одеты.

Комментаторы раздились во мнениях. Одни считают, что автору публикации нечего делать, и констатируют, что «жизнь у актеров интереснее и насыщеннее, чем у оператора». А другие с ним солидарны.

«Ситуация ужасная ( та, что происходит на видео ) это до того мерзко, что наверное не передать словами. Просто соитие двух дворовых собак, по-другому называть нет никакого желания. В комментариях не увидела ни одного вразумительного объяснения со стороны тех людей, которые считают, это нормальным и приемлемым.

Что касаемо того, что это присходит , так это полностью обесценивание всех моральных человеческих ценностей , что уж говорить о воспитании данных персонажей на видео.

Автор посчитал нужным просветить людей о том, что происходит с подрастающим поколением (могу ошибаться, но по моим ощущениям на видео подростки) и к большому сожалению, предполагаю , что даже если эти же люди, присутствующие на видео увидят его и узнают себя , более чем уверена им даже не будет стыдно», — написала участгница дискуссии.