На газоне в центре Брянска неизвестные устроили свалку старой мебели
В выходные в самом центре Брянска кто-то устроил несанкционированную свалку. Наводя порядок в своем доме, горе-чистюли решили развести грязь за его пределами - на улице. И выбросили на зеленый газон старую мебель и вещи. Региональный оператор по обращению с ТКО ищет нарушителей. Им грозит штраф.
— В воскресенье сотрудники службы экологической безопасности АО «Чистая планета», совершая свой регулярный рейд по контейнерным площадкам города Брянска, увидели, что рядом с домом 39 по улице Октябрьской, примерно в тридцати метрах от обустроенного места накопления ТКО, выросла целая гора из старой мебели и вещей. И это в самом центре города, рядом с центральным универмагом и областным архивом! Неужели нельзя это было донести до контейнерной площадки, которая совсем рядом?! Теперь несанкционированную свалку придется убирать собственнику земельного участка, а жителям Советского района любоваться на эту «красоту». Просим жителей улицы Октябрьской, которые стали свидетелями совершения этого правонарушения, не оставаться равнодушными и сообщить о нарушителях региональному оператору по обращению с ТКО, позвонив по телефону 606-444. За такие грязные поступки нужно отвечать! Полученная нами информация о нарушителях поможет привлечь их к административной ответственности, — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает: старую мебель и крупногабаритные вещи нужно выбрасывать в бункер для КГМ или оставлять на контейнерной площадке рядом с накопителем для ТКО.
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