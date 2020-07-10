В Брянске уличили автомобиль скорой помощи в перевозке оконных рам
В сообществе «Подслушано Брянск» в понедельник опубликовали сделаную накануне с балкона фотографию припаркованного для разгрузки во дворе многоквартирного дома автомобиля скорой помощи, из салона которого торчат оконные рамы.
«А вот так работает у нас в Брянске "Скорая" перевозит оконные рамы!!! 12 июля 13 час 30 мин. Это нормально?», — возмущается автор публикации.
Его возмущение разделили другие комментаторы, констатирующие, что пока кто-то в экипаже автомобиля решает свои проблемы или подрабатывает, где-то больной не может дождаться врачей, и что машина скорой помощи должна обслуживать людей, а не окна. Однако нашлись и те, кто возражал, что зарплаты у персонала скорой помощи не фонтан и людям надо как-то выживать.
Некоторые иронизируют, что это привезли на дезинфекцию окна из квартиры больных коронавирусом.
Несколько комментаторов обратили внимание, что у автомобиля нет бортового номера. Это указывает, что он не ездит по вызовам, а скорее приписан к какой-либо больнице или поликлинике. А значит, на скорости прибытия бригад скорой помощи на вызовы его нецелевое использование не отразится.
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.
На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.
На железнодорожном переезде 126 км, расположенном на пересечении с улицей Снежетский Вал города Брянска, пройдут работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия в 10-метровой зоне, за которую отвечают железнодорожники. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.