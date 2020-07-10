В Брянске уличили автомобиль скорой помощи в перевозке оконных рам

В сообществе «Подслушано Брянск» в понедельник опубликовали сделаную накануне с балкона фотографию припаркованного для разгрузки во дворе многоквартирного дома автомобиля скорой помощи, из салона которого торчат оконные рамы.

«А вот так работает у нас в Брянске "Скорая" перевозит оконные рамы!!! 12 июля 13 час 30 мин. Это нормально?», — возмущается автор публикации.

Его возмущение разделили другие комментаторы, констатирующие, что пока кто-то в экипаже автомобиля решает свои проблемы или подрабатывает, где-то больной не может дождаться врачей, и что машина скорой помощи должна обслуживать людей, а не окна. Однако нашлись и те, кто возражал, что зарплаты у персонала скорой помощи не фонтан и людям надо как-то выживать.

Некоторые иронизируют, что это привезли на дезинфекцию окна из квартиры больных коронавирусом.

Несколько комментаторов обратили внимание, что у автомобиля нет бортового номера. Это указывает, что он не ездит по вызовам, а скорее приписан к какой-либо больнице или поликлинике. А значит, на скорости прибытия бригад скорой помощи на вызовы его нецелевое использование не отразится.