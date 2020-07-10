Брянчанка пожаловалась на антисанитарию в подъезде на улице Чернышевского

Жительница Володарвского района пожаловалась в группе «Актуальный Брянск» во ВКонтакте на антисанитарию в подъезде на улице Чернышевского, где она с семьей купила квартиру.

«Мы купили квартиру на Володарке,панельный дом и всё бы ничего, но я такого подъезда нигде не видела сколько живу, за что мы платим деньги. Стены обшарпанные, ящики почтовые в плочевном состоянии, мусор в подъезде складывают, страшно за перилки браться. Проводка горелая, лампочек в подъезде нет, т.е вечером идёшь с фонариком. И всё бы ничего но тысячи мух помойных в подъезде да ещё к тому же тараканы, которые встречают прямо от домофонной двери. Замечательный дом находится по улице Чернышевского 62, за что мы платим?», — пишет она.

Комментаторы со своей стороны удивляются, неужели они не видели всего этого, когда смотрели квартиру перед покупкой. И констатируют, что в том, что мусор выбрасывают прямо на лестницы, виноваты не чиновники или коммунальщики, а сами жильцы.