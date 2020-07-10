Прокуратура выявила в Брянске пять учреждений без пандусов

Прокуратура Брянске во время соблюдения прав инвалидов в учреждениях культуры и детских садах выявила, что в пяти из них нет приспособлений, которые облегчали бы вход маломобильным людям — пандусов, настилов, рельсов, кнопок вызова или иных.

Эти нарушения были замечены в десткой гколе искусств №3 им. Георгия Свиридова, Брянском городском концертном объединении и детских садах №№ 85, 87 и 166.

На руководителей этих учреждений прокурор города возбудил административные дела о нарушении прав инвалидов и вынес представление устранить нарушения.

Трое руководителей уже оштрафованы, дела в отношении двух оставшихся находятся на рассмотрении.