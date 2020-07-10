В Дубровском районе магазин нарушал правила маркировки товара и пожарной безопасности

Прокуратура Дубровского района выявила нарушения в работе магазина при проверке коллективной жалобы покупателей. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Брянской области.

На месте проверяющие убедились, что продукты продавались без маркировки с обозначением производителя, названия продукты, сведениями о производителе и его адресе, дате выработке, сроках годности и условиях хранения.

Дополнительно проверяющие выявили нарушения пожарной безопасности: в магазине не оказалось автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожара.

За продажу товаров без маркировки прокуратура возбудила административное дело на продавца, а за нарушения пожарной безопасности — на владельца магазина.