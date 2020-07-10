Причиной пробок в Брянске стали дорожные работы

Накануне в течение дня в Брянске возникли пробки на улицах Фокина, Бежицкой, Крахмалева и Костычева. Об этом сообщают в соцсетях брянцы.

Они также пишут, что на Бежицкой и Костычева причиной затруднения движения стали дорожные работы.

Данных о пробках по состоянию на вторник на дорогах областного центра пока нет.