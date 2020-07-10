На вторник синоптики пообещали брянцам пик дождей и прохлады

Росгидрометцентр пообещал жителям Брянщины дождливую и холодную погоду до конца недели.

Во вторник и ближайшие два дня брянцам предстоят дожди и прохладная погода — от плюс 12 ночью до плюс 20 днем. А пик осадков и похолодания придется на сегодня — максимум плюс 16 днем.

Лето вернется в регион в пятницу. Осадков на этот день не ожидается, а столбик термометра днем поднимется до 23 градусов тепла.