Проезд по улице Урицкого перекрыла спецтехника

Спецтехника, зайдействованная в сносе старого сгоревшего дома на улице Урицкого перекрыла половину проезжей части и стала причиной пробки. Об этом пишет участник сообщества «Брянский водитель» во ВКонтакте.

«Красавчики собрали всю Урицкого. Сейчас ещё соберете Калинина и близлежащие улицы. Самое время дом вывозит», — сообщил он.

Часть комментаторов возмущается тем, что у рабочих не нашлось другого времени демонтировать дом. Другие возражают, что такие работы и выполняются в рабочее время, а место пробки можно объехать.

«Людям всегда не вовремя, а вообще ул. Урицкого давно нужно избавить от сгоревших домов. Кругом бомжи а алкаши и когда старый дом снесли недалеко от пересечения с Пионерской-их стало меньше. Ходить реально страшно! сносят и молодцы!», — пишет один из участников дискуссии.

Ранее мы сообщали, что причиной пробок на улицах Фокина и Бежицкой в понедельник стали дорожные работы.