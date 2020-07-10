Проезд по улице Урицкого перекрыла спецтехника
Спецтехника, зайдействованная в сносе старого сгоревшего дома на улице Урицкого перекрыла половину проезжей части и стала причиной пробки. Об этом пишет участник сообщества «Брянский водитель» во ВКонтакте.
«Красавчики собрали всю Урицкого. Сейчас ещё соберете Калинина и близлежащие улицы. Самое время дом вывозит», — сообщил он.
Часть комментаторов возмущается тем, что у рабочих не нашлось другого времени демонтировать дом. Другие возражают, что такие работы и выполняются в рабочее время, а место пробки можно объехать.
«Людям всегда не вовремя, а вообще ул. Урицкого давно нужно избавить от сгоревших домов. Кругом бомжи а алкаши и когда старый дом снесли недалеко от пересечения с Пионерской-их стало меньше. Ходить реально страшно! сносят и молодцы!», — пишет один из участников дискуссии.
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