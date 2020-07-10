В Жирятине прокуратура помогла сироте получить жилье

Прокуратура Жирятинского района помогла получить положенное сироте жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Прокуратура выяснила, что с 2013 года житель района находится в списке детей-сирот, которые должны получить жилье. Однако, до 2020 года квартирный вопрос так и не решил.

Поэтому прокурор обратился в суд, чтобы заставить администрацию Жирятинского района предоставить положенное брянцу жилье. Суд удовлетворил требование прокуратуры. В скором времени мужчина получит положенную ему по закону жилплощадь.

Напомним, прокуратура выявила несколько брянских учреждений культуры и детских садов, которые не оборудованы приспособлениями для инвалидов.