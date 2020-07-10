В Севске и Комаричах появились контейнеры для раздельного сбора отходов

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области сегодня устанавливает контейнеры для сбора вторсырья еще в двух районных центрах. Теперь разделять отходы и сохранять природные ресурсы смогут жители поселка Комаричи и города Севска.

С начала июля АО «Чистая планета» уже установила контейнеры для вторсырья в поселках: Навля, Белые Берега и Локоть:

— Проект раздельного сбора отходов в районах Брянской области стартовал успешно. Мы были приятно удивлены, что жители поселков очень хорошо отнеслись к нововведению и уже с первых дней, как были установлены сетчатые накопители, стали складывать туда вторсырье. Причем, если в областном центре до сих пор некоторые брянцы выбрасывают в контейнеры для вторсырья обычный бытовой мусор, то в районах этого не происходит. Жители активно включились в экологический проект и правильно понимают принцип разделения - не смешивают картон, макулатуру и пластик, которые идут на дальнейшую переработку, с мокрыми отходами, а собирают их отдельно в специальные контейнеры синего цвета, предназначенные только для вторсырья. Так что брянцам нужно брать пример с сельских жителей! — рассказал руководитель проекта раздельного сбора отходов регионального оператора по обращению с ТКО Григорий Бабкин.

Напоминаем, что в районах Брянской области вводится дуальная система сбора отходов – это общий контейнер для ТКО и сетчатый, куда нужно складывать макулатуру и пластик.