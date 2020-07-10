Брянский аэропорт принял внеплановый борт из Москвы
В брянском аэропорту днем вторника совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании «РусЛайн» из Москвы. Об этом сообщили в неофициальной группе аэропорта во ВКонтакте со ссылкой на данные Флайтрадара.
О причине полета вне расписания информации нет.
В сообщении говорится, что лайнер следовал из Домодедово, однако комментаторы обратили внимание, что на Флайтрадаре местом вылета обозначен столичный военный аэропорт Жуковский. Администратор группы на это ответил, что такой расклад маловероятен, борт следует разворотом из Домодедово.
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