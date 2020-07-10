У Бежицкого рынка опять случился потоп

Обрушившийся во вторник на Брянск ливень стал причиной очередного потопа на проезжих частях улиц в районе Бежицкого рынка. Видеоролик с кадрами с места события опубликовали в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

Ролик запечателел не только машины, следующие по проезжей части «вплавь», но и женщину с тележкой, которая пересекала затопленную дорогу.

Комментаторы констатируют, что потопы в этих местах случаются всякий раз при сильном дожде, интересуются, не затопило ли также окрестности Советского рынка и предлагают переименовать прилегающую к Бежицкому рынку местность в Бежецию или Брянецию.