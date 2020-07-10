Аттракционы заработали в парках Брянска

Аттракционы возобновили работу в брянских парках, сообщает пресс-служба администрации города.

МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» рассказало, что в брянских парках снова заработали аттракционы после долгого периода запретов. С 13 июля 2020 года брянское правительство разрешило работу не только аттракционов, но и пунктов проката, экскурсий и занятий на свежем воздухе. В парках также работают фонтаны и спортивные площадки. Однако, в городе сохраняется запрет на массовые мероприятия – концерты, фестивали, праздники.

Напомним, у брянцев может появиться возможность отдохнуть этим летом в Турции.