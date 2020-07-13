В ночь на среду дрифтер устроил серию заездов на кольце у Телецентра

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте пожаловалась на дрифтера, который в ночь на среду устравивал экстремальные покатушки на кольце у Телецентра.

«Люди добрые, не едьте в сторону Телецентра сейчас, какой-то неадекватный гоняет на своем "ведре" подвергая себя и всех участников движения опасности, я молчу что спать невозможно из-за его "турбированого" движка, а около автосалона его ждали два приятеля, по итогу, сели в авто и поехали в сторону центра, потом опять приехали. Каждый день аварии, но людей это ничему не учит!!! Берегите себя...актуально на 01:00», — написал он.

Один из комментаторов сообщил, что из-за этого любителя экстрима чуть не попал в аварию.

«Ехал этот тип спереди на кольце стал «дрифтить» в итоге машину развернуло, а мне пришлось оттормаживаться», — сообщил он.