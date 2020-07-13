Брянский педагог судится с петербургским изданием «Фонтанка»

Житель Брянска подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургскому изданию «Фонтанка», которое в своей прошлогодней публикации назвало его якобы причастным к ЧВК «Вагнера» и ликвидации боевика запрещенной в России организации ИГИЛ. Об этом сообщило Агентство федеральных новостей.

Истец требует от издания опровержения и 300 тысяч рублей компенсации.

По информации ФАН, упомянутый в публикации «Фонтанки» брянец не имеет отношения к военнизированным организациям, работает преподавателем народных танцев во дворце детского и юношеского творчества, не был ни в одной горячей точке, а за пределы РФ выезжал только в Европу, Республику Беларусь и Республику Молдова.

«Хорошо, что люди, которые меня знают, сразу стали всех успокаивать и утверждать, что публикация — ложь, а я не имею ничего общего с упомянутым человеком, Но я артист, публичный человек, работаю с людьми, мне эта клевета совершенно не нужна», — цитирует истца ФАН.

Он также сообщил, что на фоне стресса, который вызвала публикация о нем, у него пропал голос и начался сильный кашель, что осложнило его профессиональную деятельность.