В Брянске построят новый спортивный комплекс

В Брянске появится двухэтажный спортивно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

Новый двухэтажный социально-значимый объект площадью 3 тысячи квадратных метров построят в Фокинском районе. На территории появится баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для мини-футболка и бассейн. Рабочие закончат строительство здания в декабре 2020 года. Кроме того, в городе ведется ремонт еще одного спортивного объекта - стадиона «Спартак».

Напомним, в концу 2020 года в Бежице достроят крытый ледовый дворец «Десна».