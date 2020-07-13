В АО «Чистая планета» испытали на прочность новый мусоровоз
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области и ведущие компании, занимающиеся транспортированием отходов, продолжают тестировать спецтехнику для вывоза мусора. На днях ООО «Спецавтопредприятие», которое занимается вывозом отходов в областном центре, протестировало мусоровоз КДМ 15.
— Мусоровоз КДМ 15 на шасси МАЗ 5340 мы испытывали два дня, — рассказал заместитель директора ООО «Спецавтопредприятие» Роман Корзанов. — В первый день тестируемая спецтехника работала в частном секторе, где введен бестарным сбор отходов. А во второй день этот же мусоровоз забирал отходы из контейнеров разного объема, которые установлены на площадках у многоквартирных домов и для юридических лиц. Техника, которую предложили нам поставщики для тест-драйва, показала себя в работе хорошо: была манёвренна, имела хорошую скорость передвижения и прессования загруженного мусора.
— В связи с расширением географии раздельного сбора отходов мы расширяем свой автопарк. И для нас важно иметь технику, которая будет соответствовать всем требованиям по транспортированию. Далеко не все машины, которые нам предлагают приобрести представители той или иной компании-производителя, успешно проходят тест-драйв в нашем регионе. Потому что у нас есть особенности ландшафта, узкие дороги в жилых кварталах областного центра и неудобные подъездные пути к некоторым населенным пунктам в районах. А для нас важно, чтобы техника не ломалась и не выбивалась из графика. Поэтому, прежде чем принять решение о покупке, мы в течение одного-двух дней испытываем мусоровозы на прочность и маневренность, — прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
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