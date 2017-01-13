Брянские школьники победили в этапе турнира ММА

Пять юных брянских спортсменов вернулись с победой с 38-го этапа турнира Time to Fight.

Соревнования по смешанным боевым искусствам ММА среди детей в возрасте до 16 лет прошли 14 января в Домодедово. За победу боролись более 400 спортсменов из разных регионов России.

Брянскую область представили шесть спортсменов клуба смешанных единоборств «АНТ» в возрасте от 8 до 14 лет.

Как рассказали в клубе «АНТ», только один спортсмен брянской команды в равной борьбе по очкам проиграл на этом турнире – все остальные досрочно закончили свои бои, показав лучшую технику, характер и спортивную форму.