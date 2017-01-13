Брянские школьники победили в этапе турнира ММА
Пять юных брянских спортсменов вернулись с победой с 38-го этапа турнира Time to Fight.
Соревнования по смешанным боевым искусствам ММА среди детей в возрасте до 16 лет прошли 14 января в Домодедово. За победу боролись более 400 спортсменов из разных регионов России.
Брянскую область представили шесть спортсменов клуба смешанных единоборств «АНТ» в возрасте от 8 до 14 лет.
Как рассказали в клубе «АНТ», только один спортсмен брянской команды в равной борьбе по очкам проиграл на этом турнире – все остальные досрочно закончили свои бои, показав лучшую технику, характер и спортивную форму.
Новости регионов
16 Января, 2017
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