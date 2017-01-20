В Брянске пройдет бесплатный мастер-класс легендарных волейболистов
Тренировать брянцев будут Тарас Хтей и Сергей Тетюхин.
Бесплатный мастер-класс Тараса Хтея и Сергея Тетюхина пройдет в СОК Володарского района Брянска 29 января.
В рамках мастер-класса легенды волейбола проведут открытые тренировки, а потом сыграют матч до 100 очков с участием спортсменов Первой и Высшей брянских волейбольных лиг, областной федерации волейбола и др. Обещают Тарас Хтей и Сергей Тетюхин и автограф-сессию.
Чтобы попасть на мастер-класс, нужно записаться по тел: 8 910 333 11 88. Количество мест ограничено. Начало в 15.00.
Новости регионов
24 Января, 2017
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