В Брянске пройдет бесплатный мастер-класс легендарных волейболистов

Тренировать брянцев будут Тарас Хтей и Сергей Тетюхин.

Бесплатный мастер-класс Тараса Хтея и Сергея Тетюхина пройдет в СОК Володарского района Брянска 29 января.

В рамках мастер-класса легенды волейбола проведут открытые тренировки, а потом сыграют матч до 100 очков с участием спортсменов Первой и Высшей брянских волейбольных лиг, областной федерации волейбола и др. Обещают Тарас Хтей и Сергей Тетюхин и автограф-сессию.

Чтобы попасть на мастер-класс, нужно записаться по тел: 8 910 333 11 88. Количество мест ограничено. Начало в 15.00.