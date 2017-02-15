Брянские динамовцы пожелали Минакову победы в бое с Линдерманом
Футболисты клуба «Динамо-Брянск» побывали в академии Виталия Минакова.
23 февраля Минаков примет участие в одном из самых ожидаемых поединков сезона, сразившись с 33-летним калифорнийцем Линдерманом в рамках Fight Nights Global 59 в Химках.
В ФК «Динамо-Брянск» пожелали Минакову победы в бое с американцем.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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На базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоялся Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.