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Брянские динамовцы пожелали Минакову победы в бое с Линдерманом

Опубликовано Сегодня, 12:30

Футболисты клуба «Динамо-Брянск» побывали в академии Виталия Минакова.

23 февраля Минаков примет участие в одном из самых ожидаемых поединков сезона, сразившись с 33-летним калифорнийцем Линдерманом в рамках Fight Nights Global 59 в Химках.

В ФК «Динамо-Брянск» пожелали Минакову победы в бое с американцем.

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