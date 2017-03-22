Брянская школьница победила на Всероссийских соревнованиях по кобудо

Брянские спортсмены вернулись с победами со Всероссийских соревнований и Кубка России по восточному боевому единоборству кобудо.

Соревнования прошли 17-19 марта в Москве. Участие в них приняли 700 спортсменов из 34 регионов России.

Как сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта, среди победителей и призеров брянской сборной Екатерина Миловзорова (1-е место среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 50 килограммов и 3-е место в нунчаку-кумитэ), Владимир Денисов (3-е место в весовой категории до 75 килограммов среди мужчин в возрасте 21 год и старше) и Артем Хвостенко (3-е место в нунчаку-кумитэ).