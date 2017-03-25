Брянское «Динамо» тестирует систему идентификации болельщиков
«Динамо-Брянск» готовится к возобновлению футбольного сезона в ПФЛ.
Как сообщили в клубе, брянские динамовцы усиленно тренируются, повышая физические и игровые кондиции. Проводятся контрольные матчи.
Наряду с этим готовится и материально-техническая база клуба. На центральном стадионе «Динамо» кипят подготовительные работы.
В частности, на стадионе проверяют готовность системы видеонаблюдения. Тестируется установленная в 2017 году система идентификации болельщиков.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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