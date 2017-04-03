9 брянских спортсменов победили в чемпионате по бодибилдингу и фитнес-бикини
Девять брянских спортсменов вернулись с победой с 29-го чемпионата по бодибилдингу и фитнес-бикини.
Соревнования прошли в Орле. По их итогам брянец Кирилл Шаркин стал абсолютным чемпионом пляжного бодибилдинга.
Александр Плотников занял третье место в пляжном бодибилдинге. Кирилл Евтихов стал первым в бодибилдинге среди мужчин (95 килограммов) и абсолютным чемпионом среди юниоров.
Евгений Шилин занял первое место в классическом бодибилдинге (мужчины, 95 килограммов) и вторым среди юниоров. Кирилл Свириденко завоевал победу среди мужчин (75 килограммов).
Среди женщин абсолютным чемпионом бодифитнеса признана Елизавета Аверина. Первое место в фитнес-бикини (164 сантиметра) у Милины Минасян. Третье в этой же категории – у Юлии Селезневой.
15 апреля открытый кубок и первенство области по бодибилдингу и бодифитнесу пройдут в Брянске.
Новости регионов
05 Апреля, 2017
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Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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