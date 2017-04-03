9 брянских спортсменов победили в чемпионате по бодибилдингу и фитнес-бикини

Девять брянских спортсменов вернулись с победой с 29-го чемпионата по бодибилдингу и фитнес-бикини.

Соревнования прошли в Орле. По их итогам брянец Кирилл Шаркин стал абсолютным чемпионом пляжного бодибилдинга.

Александр Плотников занял третье место в пляжном бодибилдинге. Кирилл Евтихов стал первым в бодибилдинге среди мужчин (95 килограммов) и абсолютным чемпионом среди юниоров.

Евгений Шилин занял первое место в классическом бодибилдинге (мужчины, 95 килограммов) и вторым среди юниоров. Кирилл Свириденко завоевал победу среди мужчин (75 килограммов).

Среди женщин абсолютным чемпионом бодифитнеса признана Елизавета Аверина. Первое место в фитнес-бикини (164 сантиметра) у Милины Минасян. Третье в этой же категории – у Юлии Селезневой.

15 апреля открытый кубок и первенство области по бодибилдингу и бодифитнесу пройдут в Брянске.













