Команда брянского губернатора сыграет в финале Ночной хоккейной лиги

Команда «Брянский партизан», в которой играет губернатор Александр Богомаз, получила приглашение на финальные игры Ночной хоккейной лиги в Сочи.

8 апреля в Ледовом дворце Володарского района Брянска состоялось закрытие шестого регионального этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги и чемпионата Брянской области по хоккею с шайбой среди мужских команд, сообщили в областном правительстве.

Участие в нем приняли, напомним, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по хоккею, заслуженные мастера спорта СССР Сергей Бабинов и Сергей Мыльников. Они поздравили всех с началом товарищеского матча и пожелали командам достойной игры, а болельщикам ярких эмоций.

Перед началом соревнований зрители увидели ледовое шоу в исполнении юных фигуристок.

На лед вышли две команды. В них играли представители всех команд, участвующих в чемпионате Брянской области и в региональном этапе Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. В составе команды Ночной хоккейной лиги на лед также вышли замгубернатора Александр Коробко и Юрий Мокренко.

Матч закончился вничью со счетом 8:8. По его окончании состоялось награждение победителей шестого регионального этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги и чемпионата Брянской области по хоккею с шайбой среди мужских команд, а также лучших игроков и судей.

Главным событием Ночной хоккейной лиги станут финальные игры, который пройдут в Сочи с 4 по 10 мая. По традиции участие в них примет президент Владимир Путин. Команда «Брянский партизан» уже получила приглашение.

Любительская Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. В шестом сезоне принимают участие 900 команд из 76 регионов России и 18 тысяч спортсменов-любителей.

Брянская область включилась в НХЛ в 2011 году. Сегодня в «ночной хоккей» в регионе играют шесть команд.









