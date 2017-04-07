Команда брянского губернатора сыграет в финале Ночной хоккейной лиги
Команда «Брянский партизан», в которой играет губернатор Александр Богомаз, получила приглашение на финальные игры Ночной хоккейной лиги в Сочи.
8 апреля в Ледовом дворце Володарского района Брянска состоялось закрытие шестого регионального этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги и чемпионата Брянской области по хоккею с шайбой среди мужских команд, сообщили в областном правительстве.
Участие в нем приняли, напомним, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по хоккею, заслуженные мастера спорта СССР Сергей Бабинов и Сергей Мыльников. Они поздравили всех с началом товарищеского матча и пожелали командам достойной игры, а болельщикам ярких эмоций.
Перед началом соревнований зрители увидели ледовое шоу в исполнении юных фигуристок.
На лед вышли две команды. В них играли представители всех команд, участвующих в чемпионате Брянской области и в региональном этапе Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. В составе команды Ночной хоккейной лиги на лед также вышли замгубернатора Александр Коробко и Юрий Мокренко.
Матч закончился вничью со счетом 8:8. По его окончании состоялось награждение победителей шестого регионального этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги и чемпионата Брянской области по хоккею с шайбой среди мужских команд, а также лучших игроков и судей.
Главным событием Ночной хоккейной лиги станут финальные игры, который пройдут в Сочи с 4 по 10 мая. По традиции участие в них примет президент Владимир Путин. Команда «Брянский партизан» уже получила приглашение.
Любительская Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. В шестом сезоне принимают участие 900 команд из 76 регионов России и 18 тысяч спортсменов-любителей.
Брянская область включилась в НХЛ в 2011 году. Сегодня в «ночной хоккей» в регионе играют шесть команд.
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09 Апреля, 2017
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