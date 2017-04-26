Брянское «Динамо» наказали за порнографический баннер
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» оштрафовали за непристойный баннер, вывешенный фанатами на матче с московским «Торпедо».
23 апреля фанаты «Динамо» развернули на трибунах изображение, на котором брянский клуб предстал в виде «альфа-самца», а их соперник – оказывающей интимные услуги женщины. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза юмора не оценил и обязал «Динамо-Брянск» выплатить 20 тысяч рублей в виде штрафа и 10 тысяч – за оскорбление игроков и болельщиков «Торпедо».
Московскому клубу предстоит заплатить 12 тысяч рублей за оскорбительные речевки в адрес брянских фанатов и применение пиротехники.
Напомним, в начале апреля руководитель управления физической культуры и спорта Брянской области Валерий Корнеев призвал лидеров брянских фанатских движений поддерживать команду «в цивилизованных формах и обходиться без действий, которые навлекают на клуб штрафы и санкции со стороны РФС и ПФЛ».
Новости регионов
26 Апреля, 2017
|+8
|$56
|€61
Тринадцать брянских предприятий включены в реестр социальных предпринимателей на заседании Центра инноваций социальной сферы на основании решения Экспертного совета под председательством члена «ОПОРЫ РОССИИ» Ольги Пискуновой.
В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошла летняя спартакиада, посвященная Дню Победы. В ней приняли участие около 100 сотрудников из исполнительного аппарата и районов электрических сетей (РЭС) предприятия.
С 28 апреля пригородные поезда, курсирующие между городом Брянск и поселком Комаричи, станут дополнительно останавливаться по требованию пассажиров на платформе Рассошка, расположенной в Брасовском районе Брянской области.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.