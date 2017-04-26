Брянское «Динамо» наказали за порнографический баннер

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» оштрафовали за непристойный баннер, вывешенный фанатами на матче с московским «Торпедо».

23 апреля фанаты «Динамо» развернули на трибунах изображение, на котором брянский клуб предстал в виде «альфа-самца», а их соперник – оказывающей интимные услуги женщины. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза юмора не оценил и обязал «Динамо-Брянск» выплатить 20 тысяч рублей в виде штрафа и 10 тысяч – за оскорбление игроков и болельщиков «Торпедо».

Московскому клубу предстоит заплатить 12 тысяч рублей за оскорбительные речевки в адрес брянских фанатов и применение пиротехники.

Напомним, в начале апреля руководитель управления физической культуры и спорта Брянской области Валерий Корнеев призвал лидеров брянских фанатских движений поддерживать команду «в цивилизованных формах и обходиться без действий, которые навлекают на клуб штрафы и санкции со стороны РФС и ПФЛ».