В парке Железнодорожников в Брянске стартует «латиноамериканская» зарядка
В парке Железнодорожников в Фокинском районе в течение четырех дней будет проходить массовая зарядка.
Как сообщили в районной администрации, 22 июля стартует новый проект «ЗАРЯДись в парке!» Принять в нем участие все желающие могут каждую субботу и воскресенье по 30 июля с 11.00 до 12.00.
Зарядка будет проходить на центральной площадке возле летней эстрады. Музыкальное сопровождение в латиноамериканских ритмах обеспечит танцевальный коллектив Lady Dance.
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