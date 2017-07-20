В парке Железнодорожников в Брянске стартует «латиноамериканская» зарядка

В парке Железнодорожников в Фокинском районе в течение четырех дней будет проходить массовая зарядка.

Как сообщили в районной администрации, 22 июля стартует новый проект «ЗАРЯДись в парке!» Принять в нем участие все желающие могут каждую субботу и воскресенье по 30 июля с 11.00 до 12.00.

Зарядка будет проходить на центральной площадке возле летней эстрады. Музыкальное сопровождение в латиноамериканских ритмах обеспечит танцевальный коллектив Lady Dance.