Брянские боксеры помогли установить рекорд Книги Гиннесса
50 брянских боксеров приняли участие в масштабном спортивном празднике, на котором был установлен рекорд Книги Гиннесса.
Грандиозное шоу празднования первого в истории Дня российского бокса прошло на Красной площади в Москве, сообщили в управлении физической культуры и спорта Брянской области (фото управления. – Ред.).
В рамках праздника состоялась открытая тренировка спортсменов под руководством двукратных олимпийских чемпионов по боксу Олега Саитова, Алексея Тищенко и других выдающихся боксеров.
В ней участвовали более 3 тысяч человек – таким образом был побит рекорд книги Гиннесса, который в 2015 году установил в Москве американец Флойд Мэйуэзер-младший, который провел тренировку для 791 человека.
Новости регионов
28 Июля, 2017
|+26
|$60
|€70
Известный на Брянщине, в России и за рубежом руководитель Унечского сельхозпредприятия «Женьшень» Иван Иванович Мешков много слышал о добрых делах общественной организации «ОПОРА РОССИИ», которая поддерживает и помогает предпринимателям.
"Ростелеком" в Орле и Брянске предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: "Везде ноль", "В Крыму как дома", "Разговоры без границ".
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за шесть месяцев текущего года. В отчетный период в адрес филиала поступило 14733 обращения от жителей Брянской области, почти 90% из них уже исполнено.
В настоящее время на станции Брянск-Льговский железнодорожники завершают первый этап работ по строительству нового пешеходного моста, который заменит существующий. На первом этапе производился вынос и переключение коммуникаций, которые необходимы для строительства нового пешеходного моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.