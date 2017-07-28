Брянские боксеры помогли установить рекорд Книги Гиннесса

50 брянских боксеров приняли участие в масштабном спортивном празднике, на котором был установлен рекорд Книги Гиннесса.

Грандиозное шоу празднования первого в истории Дня российского бокса прошло на Красной площади в Москве, сообщили в управлении физической культуры и спорта Брянской области (фото управления. – Ред.).

В рамках праздника состоялась открытая тренировка спортсменов под руководством двукратных олимпийских чемпионов по боксу Олега Саитова, Алексея Тищенко и других выдающихся боксеров.

В ней участвовали более 3 тысяч человек – таким образом был побит рекорд книги Гиннесса, который в 2015 году установил в Москве американец Флойд Мэйуэзер-младший, который провел тренировку для 791 человека.