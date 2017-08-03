Брянская теннисистка Влада Коваль взяла серебро первенства Европы

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П о итогам первого полугодия 2017 года доля абонентов «Ростелекома» по ШПД в Брянском регионе, которые предпочли пакетные предложения, составила 34%. Из них 84% абонентов подключены на пакеты услуг, объединяющие Домашний интернет и Интерактивное телевидение. На втором месте – пакет из трех услуг: Домашний интернет, Интерактивное телевидение и Домашний телефон, его выбрали 14% абонентов. И замыкает ройку лидеров пакет услуг «Домашний интернет + Домашний телефон».