«Единая Россия» проведет в Брянске «Кубок наших надежд»

Партия «Единая Россия» проведет в Брянске Международный детский турнир по футболу «Кубок наших надежд».

Турнир пройдет в областном центре в седьмой раз. Ежегодно сотни юных футболистов от 7 до 12 лет приезжают в Брянск из разных городов России и ближнего зарубежья для участия в соревнованиях.

В этом году турнир пройдет с 28 по 30 августа, предварительно свое участие в нем уже подтвердили 20 футбольных команд.

Организаторы надеются, что турнир станет визитной карточкой Брянской области.