В Брянске разыграют Кубок Николая Валуева по рыболовному спорту
Соревнования по рыбной ловле на Кубок Николая Валуева состоятся в Брянске 9 сентября.
Известно, что ловить рыбу участники соревнований будут на донную удочку на реке Десна, неподалеку от смотровой площадки на новой набережной.
К участию допускаются как профессиональные спортсмены с разрядом, так и рыболовы-любители. Необходимо отметить, что количество участников строго ограничено – всего 30 мест. Регистрацию проведут в день розыгрыша с 5:00 утра.
Новости регионов
17 Августа, 2017
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