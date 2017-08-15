В Брянске разыграют Кубок Николая Валуева по рыболовному спорту

Соревнования по рыбной ловле на Кубок Николая Валуева состоятся в Брянске 9 сентября.

Известно, что ловить рыбу участники соревнований будут на донную удочку на реке Десна, неподалеку от смотровой площадки на новой набережной.

К участию допускаются как профессиональные спортсмены с разрядом, так и рыболовы-любители. Необходимо отметить, что количество участников строго ограничено – всего 30 мест. Регистрацию проведут в день розыгрыша с 5:00 утра.